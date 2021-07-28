Прокуратура начала проверку дела об экстренной посадке Boeing в Симферополе

Самолет, на борту которого находились 165 человек, сел в штатном режиме Фото: Архив "КП"

Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства экстренного приземления в Симферополе самолета авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс по маршруту «Внуково – Симферополь», сообщается на сайте ведомства.

Воздушное судно, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно сел в международном аэропорте «Симферополь» сегодня 27 июля в 17.02 вечера.

- Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27.07.2021 воздушного судна «Boeing 738» авиакомпании АО «Авиакомпания «Якутия» рейса № 781 сообщением «Внуково – Симферополь» в международном аэропорту Симферополь», – говорится в сообщении.

Уточняется, что лайнер приземлился в штатном режиме согласно расписанию полетов. На борту находились 165 пассажиров и семь членов экипажа.

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