В Крыму на 28 июля выявили 379 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Крыму выявили 379 новых случаев коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму с начала пандемии выявили 58 680 больных коронавирусом, за этот же период 49 699 человек выздоровели (282 человека – за последние сутки). Амбулаторное лечение по состоянию на 28 июля проходят 4 058 человек, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 3 279 инфицированных. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из них 273 человека самостоятельно обратились за медпомощью, 104 инфицированных ранее контактировали с зараженными, еще 2 случая завези из-за рубежа. За последние 24 часа всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 530 человек.

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