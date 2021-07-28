В Ялте открыли еще четыре пляжа для купания

Город постепенно восстанавливается после наводнения Фото: Александра Тимощенко

В Ялте еще четыре пляжа теперь открыты для купания, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Результаты лабораторного исследования на прибрежных зонах показали, что вода в акватории моря безопасна для отдыхающих.

- Еще 4 пляжных карты, расположенные в центре Ялты – от жилищного комплекса «Опера Прима» до СПА отеля «Приморский парк» – готовы принимать гостей, – сообщила Павленко.

Пока по-прежнему остаются закрыты 3 пляжа – Приморский, гостиницы «Ореанда» и Опера Прима.

Напомним, что после сильного наводнения в курортной столице Крыма в акваторию моря смыло много мусора, грязи и камней. В связи с этим местные власти ввели запрет на купание на пляжах города.

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