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Происшествия28 июля 2021 18:09

В МВД рассказали, из-за чего произошел затор на подъезде к аэропорту Симферополь

На одного водителя составили три административных протокола
Елизавета КВАЧКОВА
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Полиция вычислила нарушителя, он привлечен к административной ответственности

Полиция вычислила нарушителя, он привлечен к административной ответственности

Фото: Архив "КП"

Полиция вычислила нарушителей, из-за которых утром 28 июля подъездная дорога к международному аэропорту «Симферополь» оказалась заблокирована.

Как сообщила КП-Крым врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова, это была спланированная акция таксистов-нелегалов. В результате на подъезде к аэровокзальному комплексу образовался огромный затор. На нарушителей составлены три административных протокола.

- Поступило сообщение о затруднении движения на одном из подъездных путей к аэропорту. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля Toyota, который допустил нарушение правил дорожного движения. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении, – говорится в сообщении.

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