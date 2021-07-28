В МВД рассказали, из-за чего произошел затор на подъезде к аэропорту Симферополь

Полиция вычислила нарушителя, он привлечен к административной ответственности Фото: Архив "КП"

Полиция вычислила нарушителей, из-за которых утром 28 июля подъездная дорога к международному аэропорту «Симферополь» оказалась заблокирована.

Как сообщила КП-Крым врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова, это была спланированная акция таксистов-нелегалов. В результате на подъезде к аэровокзальному комплексу образовался огромный затор. На нарушителей составлены три административных протокола.

- Поступило сообщение о затруднении движения на одном из подъездных путей к аэропорту. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля Toyota, который допустил нарушение правил дорожного движения. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50