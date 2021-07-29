Любуемся пейзажами мыса Мартьян: 5 атмосферных фото с Южного берега Крыма

Мыс Мартьян. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров в любое время года выглядит восхитительно, а летом и вовсе дарит сказку.

Аю-Даг красуется на втором плане. Фото: Алекс Кедми/VK

Хорошо июльским днем пройтись вдоль безлюдного берега Черного моря, чтобы не отвлекаясь на мелочи, побаловать свои глаза волшебными пейзажами, а уши - шумом волн!

Морем можно любоваться бесконечно. Фото: Алекс Кедми/VK

Своими впечатлениями от прогулки по мысу Мартьян, что вблизи курортного местечка Гурзуф, поделился талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Прогулочные судна. Фото: Алекс Кедми/VK

Много воздуха, ветра и солнца! Как тут не вспомнить вечное и романтичное - «белеет парус одинокой в тумане моря голубом!»

Пейзаж не портит выброшенное морем бревно. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и деревяшка, обласканная морской волной, приобрела совсем другой вид и сущность. Арт-объект! Предмет для любования!

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