В Симферополе приведут в порядок детские площадки

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с жителями Железнодорожного района Симферополя. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В ходе рабочей поездки 28 июля глава Крыма Сергей Аксенов проинспектировал ряд объектов и территорий в Железнодорожном районе Симферополя.

По его словам, процесс благоустройства дворов местности должен включать в себя и детские площадки.

В районе, помимо прочего, приведут в порядок детские площадки. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

- В тех случаях, где этот момент не был учтен, вопрос будет проработан, детская площадка будет сделана в рамках другого проекта или с привлечением спонсорских средств, – сообщил Аксенов.

Не все детские площадки в районе находятся в надлежащем состоянии Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Помимо этого, обсудили вопрос ремонта подъездов, организации парковочных мест, ремонта подъездных дорог. Под контроль теперь возьмут процесс организации полива и покоса газонов в районе, а также разберутся с заброшенными помещениями в городе.

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