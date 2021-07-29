В Симферополе задержали женщину, обокравшую прихожан храма

Нарушительницу поймали, ей грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

Стражи порядка в Симферополе задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.

Как пишет КИА, с заявлением в полицию обратились 55-летняя и 69-летняя местные жительницы, которые пожаловались на хищение сумок во время церковной службы. Среди украденных вещей были документы, деньги и мобильный телефон. Сумму ущерба пострадавшие оценили в 13 тысяч рублей. На время службы женщины оставили вещи без присмотра, после чего обнаружили их пропажу.

Полицейские опросили всех прихожан храма и вычислили злоумышленницу, которой оказалась ранее судимая 34-летняя местная жительница. Женщина не стала отрицать содеянное и рассказала, что похищенный телефон успела продать на рынке, деньги потратила, а документы за ненадобностью выкинула.

Возбуждено уголовное дело, нарушительница может сесть в тюрьму на 2 года.

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