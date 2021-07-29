Коронавирус в Крыму: плюс 381 заболевший за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 28 июля зарегистрировали 381 больного коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего числа заболевших 275 человек самостоятельно обратились за медпомощью.

При этом 104 человека ранее контактировали с зараженными, два заболевших привезли инфекцию из-за рубежа. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5587 человек.

Выздоровели за сутки 395 человек, за весь период с начала пандемии – 50 094 человека.

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