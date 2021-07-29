Крым лидирует среди российских курортов по бронированию отелей на август

Фото: пресс-служба Совета министров РК

Крым лидирует среди туристических направлений, которые выбирают для отдыха россияне в августе текущего года. Об этом сообщил Алексей Черняк, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту, опираясь на данные аналитических центров путешествий и сервисов бронирования жилья.

- В августе российские туристы также выбирают Крым, Краснодарский край и Абхазию. При этом Евпатория, Ялта, Феодосия и Алушта лидируют в топ-10 бронирований, - заявил парламентарий.

По его словам, туристический поток в Крым к середине июля вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2019-го года. Алексей Черняк предположил, что тенденция по увеличению количества отдыхающих на полуострове сохранится до конца года. Это станет возможно благодаря продлению программы поддержки внутреннего туризма до 31 августа и запуску правительственной программы субсидирования семейных авиаперелетов по России.

Алексей Черняк подчеркнул, что для безопасного продолжения курортного сезона в Крыму важно соблюдать требования и предписания Роспотребнадзора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50