В Симферополе снесут детсад «Искорка» из-за аварийного состояния

Для сноса и возведения нового здания требуется финансирование Фото: Архив "КП"

В Симферополе детский сад «Искорка» подлежит сносу из-за аварийного состояния, сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. По его словам, данное решение принято после того, как обследование здания провела специализированная организация.

- Необходимо осуществить снос данного строения. Оно признано аварийным, – сообщил Храмов.

Он также добавил, что ранее была составлена дорожная карта детсада с учетом необходимости капитального ремонта основного здания. Однако теперь дорожная карта должна полностью поменяться. Городским властям необходимо выделять финансирование на разработку проектно-сметной документации, в которой будет подразумеваться и снос старого здания, и строительство нового.

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