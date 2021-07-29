Крымчанин Глеб Бакши победил американца на Олимпийских играх в Токио

Фото: Олимпийский комитет России /Instagram

Спортсмен Глеб Бакши из Крыма одержал победу во время первого поединка на Олимпийских играх в Токио. Бой проходил в весовой категории до 75 килограммов. Соперником Башки был американец Трой Айли.

Крымчанин победил Троя Айли со счетом 3:2.

Глебу Бакши еще предстоят соревнования на Олимпиаде в Токио. В четверти финала он будет бороться с Дареллом Вальсентом-младшим из Гаити. Бой пройдет 1 августа.

Напомним, Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу в 2019 году.

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