В Оленевке заканчивают строительство крупных объектов инфраструктуры

В крымском селе Оленевка быстрыми темпами идет строительство значимых объектов инфраструктуры Фото: Анна КИРИЕНКО

Маленький солнечный поселок Оленевка, который находится в западном Крыму, стал развиваться быстрыми темпами. Отчасти это связано с тем, что в нем несколько лет подряд проходит знаменитый фестиваль «Extreme Крым». На него активно съезжается молодежь со всех уголков полуострова.

Как пишет Крымская газета, сейчас в поселке идет строительство нескольких значимых инфраструктурных объектов: прокладывают газопровод, реконструируют артезианские скважины, строят водопроводные и канализационные сети, а также новые биологические очистные сооружения (БОС). Уже сейчас реализованы и передаются в имущество ресурсным организациям несколько объектов. Кроме того, на стадии ремонта еще один проект – биологические очистные сооружения, которые смогут перерабатывать до 800 кубометров бытовых отходов за сутки.

– Мы провели реконструкцию скважин, установили новые насосы, трубопроводы, автоматизированную систему учета потребления воды. То есть люди в Оленевке будут пить ту же чистую воду, которую пили раньше, просто мы довели все до ума. Стоимость этого объекта – 174 миллионов рублей. Работы завершены, объект готов на 100%. Планируется, что с октября начнется подключение абонентов, – цитирует СМИ ведущего инженера капитального строительства западного филиала ГКУ «Инвестстрой РК» руководителя проекта в селе Оленевка Степана Арутюняна.

Все работы, на которые уйдет больше 1 миллиарда рублей, проводят быстрыми темпами, поэтому завершить их планируют уже к концу года.

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