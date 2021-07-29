Полиция задержала генподрядчика просроченных работ по благоустройству Симферополя

Подрядчик просрочил сроки сдачи объекта на полгода. Фото: Дворец культуры профсоюзов (Симферополь) / Вконтакте

Стражи порядка задержали генерального директора компании ООО «Строительные технологии», который выполнял работы по благоустройству в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Против него возбуждено уголовное дело.

- Провел беседу с министром внутренних дел по Крыму Павлом Карандой. Задержан директор фирмы-подрядчика, который выполнял работы по благоустройству в Симферополе (ООО «Строительные технологии»). Сейчас расследуется уголовное дело. Так легче будет нам завершать реализацию работ на объектах, – сообщил Аксенов.

Напомним, что в прошлом году компания занималась благоустройством общественных территорий в крымской столице. Работы выполнялись в рамках соглашения с правительством Москвы. Самым крупным объектом, который компания приводила в порядок, – сквер у Дворца культуры профсоюзов. Объект сдали с опозданием в полгода. Несколько других объектов не завершены до сих пор. При этом часть работ выполнена некачественно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50