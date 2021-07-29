Из жизни ушел Гарринальд Немировский – легенда крымской журналистики

Самый известный спортивный журналист Крыма Гарринальд Немировский. Фото: Facebook

Скончался самый известный спортивный журналист Крыма Гарринальд Немировский. На момент смерти ему было 86 лет.

Как передает «Крым 24», он родился в Симферополе. Окончив факультет физического воспитания Крымского педагогического института, Немировский подался в спортивную журналистику.

За всю жизнь его 21 раз признавали лучшим спортивным журналистом Крыма, также он был арбитром на международных и всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике и велоспорту, комментировал велогонки во время Олимпийских игр-80 в Москве. Кроме того, Немировскому принадлежит авторство ряда книг о знаменитых спортсменах и крымском футболе.

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