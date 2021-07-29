В Симферополе и Севастополе 30 июля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Аванградная, 20-29;
ул. Радио, 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет);
ул. Гастелло 4-38 (чет);
ул. Макаренко 26-32 (чет)
ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)
ТСН «Петровские Высоты»;
ул. Крымская, 5;
ул. Малофонтанная, 11-34;
ул. Нижегоспитальная 2-54 (чет), 3-43 (нечет);
ул. Чехова 44-80 (чет), 51-65/29 (нечет);
ул. Сергеева Ценского, 41,46;
пер. Холмистый 10-16 (чет), 5-13 (нечет);
пер. Трудовой, 3-9; ул. Миронова, 4-26 (чет), 5-21(нечет);
Каменский массив – садовые товарищества: «Уют», «Восход», «Здоровье», «Уют-1»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Крестовского 51, 56, 63, 87-а, 87-в, 87-г, 67-87(нечет)
с 9.00 до 12.00
ул. Комарская 2-14,1-15;
ул. Песочная 1-11, 15;
ул. Строительная 3-11,15-17;
с 8.00 до 12.00
пер. Трубный п. Инкерман 2-б,1-3; ул. Карьерная п. Инкерман 2-36,1-9,17-81
с 8.00 до 13.00
ул. Балканская 16-32,21-33, 34;
ул. Бахчисарайская 6-20,3-13;
ул. Дальняя 18-20,30,17-19;
ул. Джанкойская 11-29;
ул. Сухумская 2-10,1-15, 12-34,17-35;
ул. Токарева 2;
ул. Феодосийская 30-а,36-а,54-а,24-44,44-54,13-39;
ул. Харьковская 66-72;
пер.Колодезный 2-4,8,9;
ул. Молочная 3-5,9-15,19
с 8.00 до 16.00
ул. Зеленогорская п.ГРЭС,14-А,12-14(чет),32-36,61; ул. Мысовая п.ГРЭС,2-14,1-9; ул. Фарватерная п.ГРЭС,2-12,3-9
ул. Громова 22-а,22-40,11-21;
ул. Лодочная 4-14,3-5;
ул. Михайловская 6,1;
ул. Парусная;
ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29;
про. Средний 4,5;
пер. Водосточный 2-4,1-а,1;
ул. Мачтовая 3-А,3-5
с 8.00 до 17.00
ул. Добролюбова 2,1;
ул. Челюскинцев 10-12,25-45;
ул. Чернышевского 18,26-54,19-43;
ул. Инженерная 25-31;
ул. Димитрова 6-32,5;
ул. Доронина 4-16,1;
ул. Леваневского 15-А;
ул. Народных ополченцев 2-6;
ул. Романова 1-17;
ул. Чернышевского 2;
пл. Захарова 29-31;
ул. Слепнева 34-36;
ул. Громова 2-4;
ул. Слепнева 2-30,1-31;
ул. Доронина 3
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