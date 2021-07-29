В Симферополе и Севастополе 30 июля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аванградная, 20-29;

ул. Радио, 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет);

ул. Гастелло 4-38 (чет);

ул. Макаренко 26-32 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ТСН «Петровские Высоты»;

ул. Крымская, 5;

ул. Малофонтанная, 11-34;

ул. Нижегоспитальная 2-54 (чет), 3-43 (нечет);

ул. Чехова 44-80 (чет), 51-65/29 (нечет);

ул. Сергеева Ценского, 41,46;

пер. Холмистый 10-16 (чет), 5-13 (нечет);

пер. Трудовой, 3-9; ул. Миронова, 4-26 (чет), 5-21(нечет);

Каменский массив – садовые товарищества: «Уют», «Восход», «Здоровье», «Уют-1»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Крестовского 51, 56, 63, 87-а, 87-в, 87-г, 67-87(нечет)

с 9.00 до 12.00

ул. Комарская 2-14,1-15;

ул. Песочная 1-11, 15;

ул. Строительная 3-11,15-17;

с 8.00 до 12.00

пер. Трубный п. Инкерман 2-б,1-3; ул. Карьерная п. Инкерман 2-36,1-9,17-81

с 8.00 до 13.00

ул. Балканская 16-32,21-33, 34;

ул. Бахчисарайская 6-20,3-13;

ул. Дальняя 18-20,30,17-19;

ул. Джанкойская 11-29;

ул. Сухумская 2-10,1-15, 12-34,17-35;

ул. Токарева 2;

ул. Феодосийская 30-а,36-а,54-а,24-44,44-54,13-39;

ул. Харьковская 66-72;

пер.Колодезный 2-4,8,9;

ул. Молочная 3-5,9-15,19

с 8.00 до 16.00

ул. Зеленогорская п.ГРЭС,14-А,12-14(чет),32-36,61; ул. Мысовая п.ГРЭС,2-14,1-9; ул. Фарватерная п.ГРЭС,2-12,3-9

ул. Громова 22-а,22-40,11-21;

ул. Лодочная 4-14,3-5;

ул. Михайловская 6,1;

ул. Парусная;

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29;

про. Средний 4,5;

пер. Водосточный 2-4,1-а,1;

ул. Мачтовая 3-А,3-5

с 8.00 до 17.00

ул. Добролюбова 2,1;

ул. Челюскинцев 10-12,25-45;

ул. Чернышевского 18,26-54,19-43;

ул. Инженерная 25-31;

ул. Димитрова 6-32,5;

ул. Доронина 4-16,1;

ул. Леваневского 15-А;

ул. Народных ополченцев 2-6;

ул. Романова 1-17;

ул. Чернышевского 2;

пл. Захарова 29-31;

ул. Слепнева 34-36;

ул. Громова 2-4;

ул. Слепнева 2-30,1-31;

ул. Доронина 3

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50