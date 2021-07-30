В Керченском проливе утонул дайвер

Фото: Архив "КП"
В районе мыса Тузла ищут пропавшего дайвера. По данным пресс-службы транспортной полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте, пропал житель Керчи Дмитрий Белов 1974 года рождения.
На маленьком судне находились двое знакомых дайвера. Они рассказали полицейским, что тоже погружались в воду, но уже начали собираться домой. Однако керчанин хотел совершить еще одно погружение. Но на этот раз он так и не поднялся на поверхность.
Тело керчанина пока так и не нашли. Поиски пропавшего возобновили утром 30 июля.
Пропавший дайвер. Фото: Крымское ЛУ МВД России на транспорте
- Сотрудники транспортной полиции просят отдыхающих в районе мыса Тузла быть внимательными. Вполне возможно, что дайверу нужна медицинская помощь, - добавили в ведомстве.
Очевидцев просят сообщить о местонахождении дайвера по телефонам 112 или +7 (999) 461-1365.
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