В Керченском проливе утонул дайвер

Фото: Архив "КП"

В районе мыса Тузла ищут пропавшего дайвера. По данным пресс-службы транспортной полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте, пропал житель Керчи Дмитрий Белов 1974 года рождения.

На маленьком судне находились двое знакомых дайвера. Они рассказали полицейским, что тоже погружались в воду, но уже начали собираться домой. Однако керчанин хотел совершить еще одно погружение. Но на этот раз он так и не поднялся на поверхность.

Тело керчанина пока так и не нашли. Поиски пропавшего возобновили утром 30 июля.

Пропавший дайвер. Фото: Крымское ЛУ МВД России на транспорте

- Сотрудники транспортной полиции просят отдыхающих в районе мыса Тузла быть внимательными. Вполне возможно, что дайверу нужна медицинская помощь, - добавили в ведомстве.

Очевидцев просят сообщить о местонахождении дайвера по телефонам 112 или +7 (999) 461-1365.

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