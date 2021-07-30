Пожар уничтожил 21 павильон на севастопольском рынке

Изначально пламя охватило один павильон, однако огонь быстро перекинутся на соседние торговые точки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Утром 30 июля в Гагаринском районе Севастополя произошел сильный пожар, сообщение о котором поступило от очевидцев в 6 часов 34 минуты.

Как пишет ForPost, пламя вспыхнуло на улице Шевченко и охватило несколько торговых павильонов. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

- По повышенному рангу пожара 1-БИС выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6-й пожарно-спасательной части, второе отделение 1-й пожарно-спасательной части, второе отделение 2-й пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа ЦУКС, – говорится в сообщении.

В итоге сгорел 21 павильон. Сотрудники МЧС потушили пожар к 7 часам, полностью работы завершили только в 8 часов 31 минуту. Сейчас продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

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