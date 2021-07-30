Проблема с водой в Крыму снята на ближайшие два года

Водозаборы на Севере Крыма дают воду Восточной части полуострова Фото: Анна КИРИЕНКО

На ближайшие два года проблема с водой в Крыму решена. Об по итогам совещания по реализации ФЦП в регионе сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Мы имеем поземный запас воды, экономию от приведения в порядок на всякий случай готовим систему опреснения, если воды не будет хватать, и, поскольку водохранилища наполнились, полугодовой запас есть. - указал он. - На ближайшие два года мы считаем, что проблема с водой решена.

Хуснуллин подчеркнул, что за пол года в Крыму нарастили добычу воды из подземных источников на 110 тысяч кубов в сутки. На 14 водоводах ведутся работы по снижению потерь в сетях, поскольку потери больше 50% тоже являются одной из причин возникновения вододефицита.

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