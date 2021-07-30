В Симферополе под колеса «Мазды» попал велосипедист

Водитель велосипеда получил травмы в результате ДТП Фото: Архив "КП"

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадал водитель велосипеда, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В 08.10 утра на улице 51-й Армии водитель за рулем автомобиля «MAZDA 3» не уступил дорогу велосипедисту, поворачивая на главную дорогу.

-Произошло столкновение, в результате которого водитель велосипеда получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50