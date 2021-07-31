У берегов Феодосии и в Ленинском районе нашли 5 неразорвавшихся авиабомб

Снаряды достали и отвезли на полигон. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

На Крымском полуострове шли ожесточенные бои с немецкими оккупантами. Прошло много лет после завершения войны, но до сих пор земля и вода хранит в себе боеприпасы тех времен.

- 30 июля в поселке городского типа Орджоникидзе, входящего в городской округ Феодосия, а также в Ленинском районе были обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Эксперты «опознали» взрывоопасные объекты. Всего обнаружено две фугасно-авиабомбы ФАБ-250; две авиабомбы АО-10 и одна авиабомба АО-20.

Все опасные «штучки» отвезли на спецполигон, где и уничтожили.

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