Погода в Крыму на 1 августа: летние дожди и тепло до +33

Выходной хорошо провести у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 августа на Крымском полуострове, как и прежде, в силе штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность и аномальная жара.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Город-герой Севастополь порадует чистым небом, западным ветром до 10 м/с. Днем воздух прогреется до 30…32°.

В жемчужине Крыма Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем тепло до +23…29°, скорость южного ветра до 9 м/с. Небольшой дождь, гроза.

Евпатория подарит воскресенье, обогретое солнышком до +24…28°, скорость юго-западного ветра до 9 м/с. Солнечно, без осадков.

В Керчи днем до +32°. Скорость северного ветра 3-6 м/с. Малоблачно, гроза.

Температура воды в Черном море +24…26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50