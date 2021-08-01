В результате ДТП в центре Симферополя погибли два человека

Ночное ДТП в Симферополе. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло этой ночью на ул. Севастопольская в Симферополе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Информация о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях поступила в 01.33.

- В результате происшествия пострадал один и погибли два человека. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию из автомобиля. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 20 человек и 7 единиц техники.

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