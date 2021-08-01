На фестивале в Поповке убавили звук и продолжают работать не смотря на запрет

На фестивале в Поповке выявили нарушения. Фото: Instagram фестиваля.

На фестивале ZCity в селе Поповка Сакского района продолжаются мероприятия, не смотря на нарушения, выявленные МВД и Роспотребнадзором. Как сообщил в Instagram организатор фестиваля Алексей Жохов, территория фестиваля остается открытой, но в работу площадок введены ограничения.

- Мы находимся в диалоге с властями. Территория открыта. Да, есть определенные ограничении по уровню звука. Работа сегодня ведется до 23 -00. Обязательно соблюдаем масочный режим, - сказал Жохов.

30 июля на территории фестиваля прошли проверки. Сотрудники МВД и Роспотребнадзора выявили нарушение действующего в Крыму запрета на проведение массовых мероприятий, санитарно-эпидемиологических норм, также зафиксировали факты незаконного сбыта наркотиков и нарушение требований в сфере оборота спиртосодержащей продукции.

Нескольких участников фестиваля привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, составлены админпротоколы за нарушения закона о тишине.

Фестиваль электронной музыки Z.Fest пришел на смену проводившемуся в Поповке до 2014 года знаменитому фестивалю «КаZантип».

Проведение массовых мероприятий в Крыму запрещено указом главы республики.

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