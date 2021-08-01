На ярмарки в Симферополь завезли 120 тонн сельхозпродукции

В Симферополе досрочно стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Фото: Министерство сельского хозяйства РК

В Симферополь для реализации на ярмарках завезли 120 тонн «лучшей сельскохозяйственной продукции». Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма, свою продукцию на трех ярмарочных площадках представили более сотни фермеров.

- Цены на ярмарке даже ниже рекомендованных. Покупатели довольны, это радует. Аграрии привезли свежайшую продукцию прямо с поля. Буквально вчера, позавчера они выкапывали картофель, убирали персики, продукция реализуется свежайшая, представлена широким ассортиментом. Помимо реализации на ярмарках были предложения продавать такую продукцию в спальных районах. Мы записали адреса улиц и если будет предоставлена такая возможность городом, мы это исполним,- сказал глава крымского Минсельхоза Андрей Рюмшин.

По словам министра, новый сезон сельскохозяйственных ярмарок в Симферополе стартовал раньше срока на 2-3 недели.

Ярмарки планируют проводить каждую неделю по субботам.

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