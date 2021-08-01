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Общество1 августа 2021 16:59

Крым получит дополнительное финансирование на ремонт водоводов

Решение о выделении денег приняли в правительстве РФ
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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В Крыму отремонтируют еще два водовода. Фото: Архив КП.

В Крыму отремонтируют еще два водовода. Фото: Архив КП.

Крым получит дополнительные бюджетные ассигнования, которые пойдут на ремонт и реконструкцию двух крупных водоводов. Об этом говорится в решении правительства РФ.

- Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе,- сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 2 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры полуострова и ремонт водоводов. По мнению главы правительства, это позволит в кратчайшие сроки обеспечить питьевой водой жителей нескольких районов Крыма.

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