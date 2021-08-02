Полиция в Симферополе задержала двух воров мобильных телефонов

Полиция оперативно вычислила подозреваемых Фото: "КП" Архив

К стражам порядка в Симферополе обратилась 82-летняя жительница Симферополя и пожаловалась, что у нее посреди дня в городе украли мобильный телефон, сообщили пресс-службе МВД по РК, пишет КИА.

Пострадавшая рассказала, что сидела на лавочке на улице Аральской, когда неизвестный после отказа дать ему телефон, ударил ее по щеке, выхватил средство связи и убежал. Полицейским по горячим следам удалось задержать ранее судимого 54-летнего местного жителя.

Еще одна жалоба в правоохранительные органы поступила от мужчины, у которого также похитили мобильный телефон, просто выхватив из рук на улице. Полиции удалось оперативно вычислить второго преступника, которым оказался 33-летний житель Симферополя.

Похищенные телефоны вернули законным владельцам. Нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы.

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