Крымский косметический бизнес делится успешным опытом с участниками арт-кластера «Таврида»

Участникам арт-школы предложили создать открытку, посвященную «Тавриде»

Участники образовательных заездов арт-кластера «Таврида» перенимают опыт у лучших крымских компаний.

Как известно, Арт-кластер «Таврида» – это платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Делятся своим успешным опытом с участниками «Тавриды» и представители крымского бизнеса.

Организаторы обеспечили всех участников «Тавриды» антибактериальными средствами

В рамках арт-школы индустрии моды, которая объединила дизайнеров одежды, стилистов и визажистов, фотографов и видеографов свой мастер-класс представила директор по маркетингу косметической компании «Крымская Роза» Юлия Гладун. Она поделилась секретами поведенческого маркетинга, рассказала о том, как работает наш мозг, какие алгоритмы он использует для принятия решения и как их понимание помогает создавать вещи, которые нужны клиенту.

- Участники арт-школы – это будущее российской индустрии красоты. Они полны неординарных, прорывных идей и проектов. Они готовы воплощать их в жизнь, но для этого им нужны специальные знания, - считает Юлия Гладун. - В этом смысле арт-кластер «Таврида» - уникальный проект, который позволяет перенять опыт у действующих профессионалов.

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