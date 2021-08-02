Севастополец обчистил кассу магазина и отправился покорять Москву

Сотрудники уголовного розыска задержали севастопольца в Москве Фото: Архив "КП"

Кассир из Севастополя украл 110 тысяч рублей, чтобы стать финансово независимым и продемонстрировать супруге свой волевой характер.

- Сотрудник одного из магазинов Балаклавы во время ночной смены забрал из кассы 110 тысяч рублей, а затем скрылся, – цитирует ForPost пресс-службу УМВД по Севастополю.

Совершив преступление, мужчина купил билеты на поезд и отправился покорять Москву, где его уже ждали сотрудники уголовного розыска по Балаклавскому району.

Нарушитель рассказал, что на преступление его толкнуло желание доказать свою независимость жене, с которой он накануне поссорился. Поскольку официальный доход севастопольца его не устраивал, он решил поправить свое финансовое положение, обчистив кассу магазина. Стражи порядка изъяли у него 96 тысяч рублей, остальные деньги мужчина успел потратить.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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