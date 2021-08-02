В Симферополе не на всех улицах делают уборку

В городе есть «серые зоны», где уборку проводят не систематически. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава Симферополя Валентин Демидов 2 сентября проверил санитарное состояние города, сообщили в пресс-службе местной администрации. По его словам, процесс организации покоса, а также уборки мусора проверили как в центе крымской столицы, так и в спальных районах.

- Посмотрели вместе с руководителями всех предприятий, которые должны отвечать за качество уборки и содержание города, – сообщил Демидов.

Он также добавил, что в городе нашили несколько «серых зон», которые ни за кем не закреплены, поэтому на них уборка проводится не постоянно, либо не проводится совсем. Градоначальник распорядился установить, где чья территория, а также регулярно следить за своевременным и качественным ее содержанием.

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