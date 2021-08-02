В Крыму пьяный мужчина угрожал ножом беременной жене

Мужчину задержали, уголовное дело направлено в суд Фото: Архив "КП"

В Крыму перед судом предстанет 32-летний местный житель, который угрожал своей беременной супруге и дочери, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Пьяный мужчина приставил кухонный нож к животу своей беременной супруги, чтобы напугать ее. Свидетелем этой сцены стала 10-летняя дочь задержанного, девочка испугалась и расплакалась. Заметив ее, отец приставил нож к ребенку и угрожал убить. Однако на этом инцидент не был исчерпан. На следующий день мужчина ударил вторую 8-летнюю дочь кулаком по голове.

- Он обвиняется в жестоком обращении со своими детьми и угрозе убийством. Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

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