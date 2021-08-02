В Крыму 21-летний парень ограбил и изнасиловал 73-летнюю пенсионерку

Молодой человек может отправиться в тюрьму на 8 лет и 6 месяцев Фото: Архив "КП"

Нижнегорский районный суд Республики Крым признал местного жителя виновным в изнасиловании и угрозе убийством 73-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе суда.

В начале января под покровом ночи 21-летний парень зашел в чужой дом через незапертую дверь. Потерпевшая в это время спала у себя в спальне. Задержанный потребовал у старушки деньги, угрожая причинить вред. Напуганная женщина решила не сопротивляться и отдала преступнику 25 тысяч рублей. Однако после этого парень решил ее изнасиловать.

- Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей в силу ее престарелого возраста, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей и угрожая убийством, – говорится в сообщении.

В зале суда обвиняемый во всем признался. Уточняется, что гражданские иски по делу не заявлялись. Молодому человеку назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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