Три автомобиля столкнулись на трассе Черноморское – Евпатория

В ДТП на трассе Черноморское-Евпатория пострадали дети. Фото: Пресс-служба МВД по РК/Вконтакте

Пять человек, из которых трое детей, пострадали в результате ДТП на автодороге Черноморское-Евпатория. По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, авария произошла сегодня днем в селе Новоивановка.

- Водитель легкового автомобиля «Skoda Superb» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении автомобилю «Toyota», допустил с ним столкновение, после чего оба автомобиля отбросило на автомобиль «Mazda», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пять человек были доставлены в больницу. Фото: Пресс-служба МВД по РК/Вконтакте

В результате ДТП пострадали пять человек: один ребенок, находившийся в автомобиле «Mazda», еще двое детей, водитель и пассажир из автомобиля «Skoda Superb». Все были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

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