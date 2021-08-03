Власти Украины ввели новые правила въезда из Крыма и ЛДНР

На Украине ввели новые правила въезда из Крыма и ЛДНР, которые вступят в силу 5 августа Фото: Архив "КП"

На Украине вступают в силу новые правила пересечения границы для желающих попасть на территорию государства, сообщили в Госпогранслужбе страны.

Нововведения, которые начнут действовать с 5 августа, будут касаться также жителей Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина Украины.

Всем, кто приехал на Украину из ЛДНР или Крыма, необходимо пройти десятидневную изоляцию. При этом нужно использовать приложение «Действуй дома», с помощью которого украинские силовики могут отслеживать, где находится человек. Ограничения не касаются лиц, которые не достигли 18 лет, являются сотрудниками международных официальных миссий, тех, кто приехал на вакцинацию или учебу, а также вакцинированных одним или двумя компонентами при наличии документального подтверждения. Стоит отметить, что вакцины российского производства на Украине до сих пор не признали.

Изоляции могут избежать те, кто имеет ПЦП-тест или экспресс-тест. Но если тест сделан на территории России, Индии и ЛДНР, он также недействителен.

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