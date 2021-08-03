С улиц Ялты начинают убирать автохлам

Брошенные автомобили уберут с улиц Ялты. Фото: Янина Павленко/Facebook Фото: другой источник.

Власти Ялты объявили борьбу с брошенными автомобилями. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, такие авто не только портят вида города-курорта, но и затрудняют проезд спецтранспорта, а также создают аварийные ситуации.

- Начинаем чистить Ялту от автохлама. Очень много получаю обращений о том, что во дворах или на обочинах стоят брошенные автомобили… Владельцев таких машин призываю самим убрать их с улиц. Иначе эвакуируем на спецплощадку для бесхозного транспорта, при этом расходы будут взысканы с собственников, а доходы от реализации от утилизированного имущества поступят в муниципальный бюджет, - написала Павленко на своей странице в соцсети.

Список улиц и дворов, где есть брошенный транспорт, будут формировать с помощью управляющих компаний и ДЖКХ. При этом власти будут рассматривать и информацию, поступающую от местных жителей.

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