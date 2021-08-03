Владимир Зеленский убежден, что возвращение Крыма в состав Украины - вопрос времени

Фото: страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский снова высказался о Крыме. Украинский лидер заявил, что полуостров «никогда не будет русской территорией», а возвращение Крыма – это лишь вопрос времени.

В интервью телеканалу «Дом» украинский лидер заявил, что Россия никогда не полюбит Крым так, как Украина.

- Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени, – убежден Зеленский.

Владимир Зеленский также сказал, что полуостров ассоциируется у него с уникальной природой, вкусными рапанами, морем и детством.

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