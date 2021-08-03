Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика3 августа 2021 14:03

Владимир Зеленский убежден, что возвращение Крыма в состав Украины - вопрос времени

По мнению украинского лидера, «Россия никогда не полюбит Крым так, как Украина»
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Фото: страница Владимира Зеленского на Facebook

Фото: страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский снова высказался о Крыме. Украинский лидер заявил, что полуостров «никогда не будет русской территорией», а возвращение Крыма – это лишь вопрос времени.

В интервью телеканалу «Дом» украинский лидер заявил, что Россия никогда не полюбит Крым так, как Украина.

- Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени, – убежден Зеленский.

Владимир Зеленский также сказал, что полуостров ассоциируется у него с уникальной природой, вкусными рапанами, морем и детством.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50