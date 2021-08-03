Над Крымом пройдут кратковременные дожди

Несколько дней над Крымом будет идти дождь Фото: Анна КИРИЕНКО

В ближайшие три дня в некоторых районах Крыма пройдут непродолжительные дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. Осадки ожидаются 3 августа в северной части полуострова, 4 числа – в центральной, восточной и южной частях региона.

- Сегодня и завтра ожидается неустойчивый характер погоды, вызванный влиянием атмосферного фронта с северо-запада. Ожидаем локальные кратковременные дожди с грозами, но не по всему Крыму, – говорится в сообщении.

Несмотря на дождь, температура в Крыму не снизится, дневные показатели будут достигать 35 градусов. Осадки прекратятся 7 августа.

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