Феодосия оказалась завалена мусором после Дня города

В Феодосии обострилась проблема с вывозом мусора. Фото: Сергей Бовтуненко/Facebook

Власти Феодосии заявили о проблемах с вывозом мусора. Ситуация усугубилась после празднования Дня города, сообщил глава администрации Сергей Бовтуненко. Проблема, по его словам, возникла по вине подрядчика.

- В ООО «УМЭС» одновременно уволилось пять работников, в том числе и водителей мусоровозов, в связи с чем на уборку контейнерных площадок выезжало недостаточное количество техники и образовались большие навалы мусора. По данному вопросу мной была проведена рабочая встреча с представителем предприятия. Также были проведены переговоры с руководителем Крымэкоресурсов по вопросу выделения дополнительной техники. К сожалению, помощи пока не дождались, - сообщил Бовтуненко на своей странице в Facebook.

Чтобы решить вопрос власти города обратились за помощью к предприятиям и мобилизовали их ресурс. В ближайшее время должны завершить уборку улиц в Коктебеле, Орджоникидзе, а также вывезти основные навалы мусора с территории Феодосии.

Ранее с проблемой вывоза мусора столкнулись в Керчи. Город утопает в отходах уже больше двух месяцев. Подрядчиком регионального оператора «Крымэкоресурсы» в Керчи также является компания «УМЭС». Для помощи в решении вопроса в город был командирован глава Совмина Юрий Гоцанюк.

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