В Крыму разбойная банда грабила беспомощных стариков

Злоумышленники задержаны, теперь они отправятся в тюрьму Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали разбойную банду из 6 человек, которая грабила местных пенсионеров, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчины проникали в дома своих жертв и, угрожая расправой, обчищали беспомощных стариков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- В феврале 2019 года осужденные, действуя в составе организованной группы, проникли на территорию торговой базы, где, применив угрозы и насилие, опасное для здоровья потерпевшего – охранника, подавили его волю к сопротивлению и проникли в офисное помещение, откуда похитили сейф с денежными средствами, – говорится в сообщении.

Перед судом нарушители предстали по нескольким статьям: грабеж с незаконным проникновением организованной группой, покушение на кражу в особо крупном размере с незаконным проникновением, разбой с угрозой применения насилия, опасного для здоровья и жизни, и с применением насилия с оружием. Один из участников банды также заработал статью о незаконном хранении и приобретении психотропных веществ.

Злоумышленникам теперь грозит от 8 лет 6 месяцев до 15 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Одному из задержанных также придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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