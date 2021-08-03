Сергей Аксенов прокомментировал новое интервью президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». Фото: Владимир Зеленский/Вконтакте

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В этом же интервью он не в первый раз рассказал о своей любви к полуострову, даже назвал его «своим», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, интервью президента Украины было достаточно несерьезным, наполненным пустыми и напыщенными фразами, которые мало чего стоят.

- Это даже пропагандой назвать невозможно. Крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой «любви», – сообщил глава Крыма.

Он также добавил, что Владимир Зеленский является соучастником преступлений против народа Украины, и ему придется нести за это ответственность.

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