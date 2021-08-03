В Крыму опечатали площадку фестиваля Z.Fest

На площадке, где должен был проходить фестиваль Z.Citi, ранее проводили «КаZантип» Фото: Архив "КП"

В Крыму 30 июля открылся фестиваль Z.Fest на площадке Z.Citi вопреки действующему запрету на проведение массовых мероприятий. Территорию опечатали за нарушение санитарных норм, сообщил организатор Алексей Жохов. По планам, мероприятие должно было проходить до 8 августа.

Напомним, что после вручения предписаний Роспотребнадзора и МВД с требованиями о прекращении нарушений санитарных норм проведение Z.Fest все равно продолжалось.

- Вход на основную территорию фестиваля Z.Fest закрыт. Основную территорию опечатали. Точной информации, когда мы сможем ее открыть, я пока не могу дать, – сообщил Жохов.

По словам организатора, несколько локаций Z.City продолжают работать до сих пор.

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