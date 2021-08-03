СК возбудил дело в отношении членов экстремистской ячейки из Ялты

Стражи порядка продолжают поиски еще двух нарушителей Фото: Архив "КП"

СК возбудил уголовное дело против группы лиц, принадлежащих к запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Четверо жителей Ялты с июля 2017 года по март текущего года вели подпольную организацию: проводили пропагандистские собрания, распределяли денежные средства на нужды общины.

Незаконную деятельность формирования пресекли сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю и МВД. Один из организаторов группировки сейчас находится под домашним арестом. Аналогичную меру продлили второму организатору, которого задержали еще в марте этого года. Сейчас идут поиски еще двух членов группировки.

*Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и ее структурные подразделения признаны экстремистскими решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года и запрещены в России.

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