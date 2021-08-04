Евпатория попала в топ-10 направлений для отдыха с детьми в бархатный сезон

Евпаторию туристы любят. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где россияне планируют отдохнуть с детьми в сентябре и октябре.

-В начале осени Евпатория и Сочи – самые востребованные курорты для отпуска с детьми на черноморском побережье, - такой вывод сделали аналитики, изучив бронь гостиниц и отелей на сентябрь и октябрь 2021 года.

Топ-10 направлений отдыха с детьми в бархатный сезон (средняя стоимость ночи в отелях и гостиницах в рублях)

Евпатория, 2987

Сочи, 2563

Гагра, 2459

Санкт-Петербург, 3883

Ростов-на-Дону, 2152

Кисловодск, 2233

Воронеж, 1600

Нижний Новгород, 1767

Москва, 3304

Саратов, 1900

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