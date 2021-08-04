Евпатория попала в топ-10 направлений для отдыха с детьми в бархатный сезон

Евпаторию туристы любят.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где россияне планируют отдохнуть с детьми в сентябре и октябре.
-В начале осени Евпатория и Сочи – самые востребованные курорты для отпуска с детьми на черноморском побережье, - такой вывод сделали аналитики, изучив бронь гостиниц и отелей на сентябрь и октябрь 2021 года.
Топ-10 направлений отдыха с детьми в бархатный сезон (средняя стоимость ночи в отелях и гостиницах в рублях)
Евпатория, 2987
Сочи, 2563
Гагра, 2459
Санкт-Петербург, 3883
Ростов-на-Дону, 2152
Кисловодск, 2233
Воронеж, 1600
Нижний Новгород, 1767
Москва, 3304
Саратов, 1900
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