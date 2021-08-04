Бывший замминистра ЖХК стал новым гендиректором «Крымтеплокоммунэнерго»

У "Крымтеплокоммунэнерго" новый гендиректор. Фото: пресс-служба КТКЭ

Исполняющим обязанности генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» назначен Исмет Аблаев. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсопоставляющей организации.

-Министр ЖКХ Республики Крым Сергей Донец поздравил Исмета Аблаева с назначением на должность и пожелал ему успехов в работе. Также министр отметил, достаточный опыт работы Аблаева на руководящих должностях на производственных предприятиях и в исполнительных органах власти республики», - говорится в сообщении, текст которого цитирует КИА.

С 27 апреля 2020 года Исмет Аблаев занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. До этого работал заместителем главы администрации Симферополя.

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