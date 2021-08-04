В Симферополе столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Все обстоятельства ДТП выясняются Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе на улице Генерала Васильева произошло ДТП с участием автомобилей BMW и «ГАЗель», пострадали два человека, сообщили в МВД РФ по Крыму.

Водитель за рулем автомобиля BMW 520 поворачивал налево. Сзади ехал грузовик, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в BMW, после чего перевернулся.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ГАЗель». На месте аварии работает наряд ГИБДД, – говорится в сообщении.

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