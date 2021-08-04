Заболеваемость вирусными инфекциями в Крыму бьет рекорды за 20 лет

Вирусные инфекции вышли на рекорд Фото: архив "КП"

Показатель заболеваемости вирусными инфекциями в Крыму бьет рекорды за последние 20 лет. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- В целом по республике превышение эпидемического порога на 50% в летние месяцы, - уточнила она. - Этого не было в течение последних 20 лет, и с каждой неделей этот уровень увеличивается.

В Симферополе уровень превышения эпидемического порога составляет 117%. В обязательном порядке лица с симптомами ОРВИ должны оставаться дома и вызывать врача с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции.

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