Отобраны два кандидата на должность главы администрации Сакского района

За Владимира Сабивчака отдано 82% голосов, за Андрея Польченко – 11%. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

Комиссия отобрала двух кандидатов на замещение главы администрации Сакского района – Владимира Сабивчак и Андрей Польченко. Об этом сообщила председатель конкурсной комиссии, вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. По ее словам, за Владимира Сабивчака отдано 82% голосов, за Андрея Польченко – 11%.

- В период проведения конкурса шло интерактивное голосование, приняло участие более тысячи человек. Комиссия при подведении итогов учла мнение населения, – сообщила Маслова.

Сабивчак сейчас является заместителем главы администрации Сакского района, а также исполняет обязанности главы администрации после отставки Михаила Слободяника. С 1995 по 2001 год был коммерческим директором Евпаторийского завода стройматериалов. Следующие пять лет занимал пост заместителя гендиректора «Крымгеологии». В 2014 году вернулся на Евпаторийский завод стройматериалов в должности гендиректора.

Польченко занимает пост начальника управления по аграрной и инвестиционной политике Сакского района.

Ранее сообщалось, что глава Сакского района Крыма уволился по собственному желанию.

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