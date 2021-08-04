Виновнику ДТП, в котором погибли трое полицейских, грозит 7 лет тюрьмы

Виновник аварии может отправиться за решетку на 7 лет. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК

Житель Кировского района пойдет под суд за нарушение правил дорожного движения: в результате халатности 35-летнего водителя произошла авария, в которой погибли трое сотрудников полиции, сообщили в крымском главке СК РФ и прокуратуре республики.

Инцидент случился 2 февраля в этом году. Обвиняемый, находясь за рулем Škoda Octavia, столкнулся с 62-летним велосипедистом. После этого водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем ОМВД России по Кировскому району, в нем находились пять человек. В ДТП погибли трое полицейских. Еще четверо участников аварии пострадали, их направили в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Рулевое управление и рабочая тормозная система автомобиля на момент происшествия находились в работоспособном состоянии. Обвиняемый водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на велосипедиста путем своевременного применения им экстренного торможения и соблюдения имеющегося бокового интервала и дистанции, – говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его вместе с уголовным делом на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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