Крымчанам объяснили, как получить компенсацию за школьную форму

Срок подачи заявления на получение компенсации за школьную форму истекает 1 ноября Фото: Архив "КП"

В Крыму многодетные семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже величины равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения, могут подать заявление на получение компенсации за приобретение школьной форме. Этому свидетельствует Постановление Совета министров РК.

Сроки подачи заявления: с 1 августа до 1 ноября этого года.

Все бумаги нужно подать в орган труда и социальной защиты по месту жительства или месту пребывания получателя.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Список необходимых документов для компенсации за купленную школьную форму

Случаи, когда компенсация не назначается и не выплачивается на ребенка:

В таких случаях компенсация не назначается и не выплачивается

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