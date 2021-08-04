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Общество4 августа 2021 18:11

Специалисты отряда ФМБА начинают работу в ковидном госпитале Ялты

Также в августе должны поступить средства на закупку нового медоборудования
Елизавета КВАЧКОВА
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Порядка 40 специалистов отряда ФМБА будут лечить от коронавируса жителей курортной столицы Крыма

Порядка 40 специалистов отряда ФМБА будут лечить от коронавируса жителей курортной столицы Крыма

Фото: Архив "КП"

Около полусотни специалистов ФМБА начинают работу в ковидном госпитале Ялты, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Медики будут принимать пациентов в амбулаторных подразделениях и лечить уже поступивших постояльцев медучреждения.

- Сводный медицинский отряд ФМБА, в составе которого более 40 специалистов, приступает к работе в Ялте. В числе тех, кто прибыл, врач-эндокринолог, акушер-гинеколог, педиатр (аллерголог-иммунолог), кардиолог, офтальмолог, три врача-невролога и шесть терапевтов, – сообщила Павленко.

Она добавила, что на закупку дополнительного медицинского оборудования также будет выделено около 100 миллионов рублей, которые должны поступить в августе.

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