Крымский город Саки возглавил топ-10 направлений лечебного отдыха в августе

Эксперты бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, куда жители страны хотят поехать в завершающий месяц лета, чтобы поправить свое здоровье лечебными водами и грязями.

Пальма первенства у курорта Саки, пользуются популярностью Кисловодск и кубанский курорт Горячий Ключ.

Топ-10 направлений лечебного отдыха в августе (средняя цена в рублях ночи в отелях) средняя продолжительность отдыха

Саки, 2 758

Кисловодск, 1 726

Соль-Илецк, 1 921

Зеленоградск, 3 939

Яровое, 2 866

Железноводск, 2 074

Горячий Ключ, 3 729

Белокуриха, 3 133

Анапа, 2 435

Тюмень, 2 339

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