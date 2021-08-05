Крымский город Саки возглавил топ-10 направлений лечебного отдыха в августе

Эксперты бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони, выяснили, куда жители страны хотят поехать в завершающий месяц лета, чтобы поправить свое здоровье лечебными водами и грязями.
Пальма первенства у курорта Саки, пользуются популярностью Кисловодск и кубанский курорт Горячий Ключ.
Топ-10 направлений лечебного отдыха в августе (средняя цена в рублях ночи в отелях) средняя продолжительность отдыха
Саки, 2 758
Кисловодск, 1 726
Соль-Илецк, 1 921
Зеленоградск, 3 939
Яровое, 2 866
Железноводск, 2 074
Горячий Ключ, 3 729
Белокуриха, 3 133
Анапа, 2 435
Тюмень, 2 339
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50